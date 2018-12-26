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Россия пригласила Иран участвовать в АРМИ-2019 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия пригласила Иран участвовать в пятых Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Российская сторона поблагодарила иранскую сторону за активное участие в Армейских международных играх в 2018 году и проведение конкурса водолазов "Глубина", а также пригласила иранцев принять участие в юбилейных (пятых) играх в 2019 году", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 24 по 26 декабря в Иране прошло второе заседание российско-иранской рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества.
"В ходе переговоров состоялось обсуждение всего спектра вопросов двустороннего российско-иранского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов войск. Особое внимание было уделено сотрудничеству в военно-морской области", — отметили в Минобороны.
Также "состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной области".
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Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Министерство обороны , Иран
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