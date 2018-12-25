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C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ 

Lenta.ru 42 минуты назад
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» на учениях под Екатеринбургом успешно отразили воздушную атаку условного противника. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».
Телеканал отмечает, что в качестве условного противника были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые имитировали массированный удар ракетами. Комплексам С-300 удалось захватить цели, затем — выполнить их сопровождение, после чего — «уничтожить» мишени электронными пусками.
Зенитный ракетный комплекс средней дальности С-300 принят на вооружение СССР в 1978 году. В настоящее время в России происходит переоснащение войск на системы С-400. Согласно заявляемым характеристикам, комплекс С-300 способен сопровождать одновременно до шести целей и наводить до 12 ракет.
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Войска , Армия , Видео , Оружие , Екатеринбург
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