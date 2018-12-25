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На новейшем корвете «Громкий» подняли Андреевский флаг 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Церемония прошла во Владивостоке, в ней принял участие командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. Генерал-лейтенант приказал командиру "Громкого" никогда не спускать Андреевский стяг перед врагом, сообщает телеканал "Россия 24".
"Громкий" заложили в 2012 году на Амурском судостроительном заводе. Со стапелей предприятия он сошел в августе 2018 года. Это второй корабль проекта 20380, принятый в состав ТОФ. Первый, "Совершенный", встал на боевое дежурство в конце июля 2017 года.
Боевые корабли проекта 20380 — небольшие сторожевики ближней морской зоны. Водоизмещение — всего около 2 тысяч тонн, длина — примерно 100 метров, а экипаж — 99 человек. Строят эти корветы с применением технологий малой радиолокационной заметности. А основное вооружение — противокорабельный комплекс "Уран" с 8 ракетами Х-35.
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Войска , Армия , Оружие , Амурский судостроительный завод , Владивосток
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