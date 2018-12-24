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Шойгу объяснил превосходство армии России 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская армия в текущем году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 24 декабря.
«В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5 процента», — сказал Шойгу на заседании Общественного совета при военном ведомстве.
По словам министра, сегодня ни одна армия не располагает таким количеством современного вооружения. Ранее Шойгу заявил, что оснащенность ВС РФ современным оружием в 2019 году должна составить 67 процентов.
18 декабря президент Владимир Путин указал на оснащенность армии новейшем оружием. По его словам, оно обеспечило безопасность России на десятилетия вперед.
В марте глава государства анонсировал появление на вооружении российских войск ряда новых боевых систем. В частности, президент презентовал крылатую ракету глобальной дальности «Буревестник». По его словам, существующие системы ПРО и ПВО не смогут отследить ее траекторию полета.
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости
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