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Минобороны показало кадры боевых стрельб ЗРК «Тор» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексах «Тор-М2У».
Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, стрельбы прошли на астраханском полигоне, в ходе которых комплексы уничтожили около десяти маневрирующих мишеней.
Кроме того, личный состав личный состав отработал нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов «Тор».
Тор-М2У — зенитный ракетный комплекс, способный вести огонь на ходу без остановки.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , ТК "Звезда" , РИА Новости , Москва
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