Минобороны показало кадры боевых стрельб ЗРК «Тор»

Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, стрельбы прошли на астраханском полигоне, в ходе которых комплексы уничтожили около десяти маневрирующих мишеней.

Кроме того, личный состав личный состав отработал нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов «Тор».

Тор-М2У — зенитный ракетный комплекс, способный вести огонь на ходу без остановки.