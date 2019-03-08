В ДНР заявили о прекращении огня

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Якубов в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что донецкие военные начали выполнять соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Все подразделения Донецкой народной республики приступили к выполнению режима прекращения огня", — заявил Якубов.

Он подчеркнул, что такое решение было принято "согласно достигнутым договоренностям" сторон о перемирии с 8 марта.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет "война" России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров.