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Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии

Резервистов на Украине пообещали отпустить к Рождеству 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Оперативный резерв вооруженных сил Украины сможет отправиться домой на рождественские праздники в том случае, если не будет зафиксировано обострение военных действий на территории страны, заявили в управлении по связям с общественностью ВСУ.
Сборы резервистов, которые продлятся до 20 дней, начались на Украине 3 декабря в связи с военным положением.
"Подходят к концу сборы резервистов первой очереди, которые начались с введением военного положения. Указанные мероприятия продолжаются в рамках масштабной подготовки государства к готовности действовать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника. В случае снижения угроз, по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты до рождественских праздников отправятся по домам", — говорится в сообщении Генерального штаба Украины в Facebook.
В Генштабе отмечают, что целью подготовки резервистов является восстановление навыков военнообязанных и обучения на остродефицитные специальности, требующие обеспечения подготовленным персоналом.
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