Резервистов на Украине пообещали отпустить к Рождеству

Оперативный резерв вооруженных сил Украины сможет отправиться домой на рождественские праздники в том случае, если не будет зафиксировано обострение военных действий на территории страны, заявили в управлении по связям с общественностью ВСУ.

Сборы резервистов, которые продлятся до 20 дней, начались на Украине 3 декабря в связи с военным положением.

"Подходят к концу сборы резервистов первой очереди, которые начались с введением военного положения. Указанные мероприятия продолжаются в рамках масштабной подготовки государства к готовности действовать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника. В случае снижения угроз, по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты до рождественских праздников отправятся по домам", — говорится в сообщении Генерального штаба Украины в Facebook.