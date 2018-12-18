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Шойгу заявил об уникальности учений «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Маневры стали самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России.
Самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России стали маневры «Восток-2018». Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«По численности войск, количеству вооружений и военной техники данные учения сопоставимы с маневрами "Запад-81", а по территориальному размаху и масштабности перегруппировок такие мероприятия не проводились даже в советское время», — сообщил Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Он напомнил, что маневры «Восток-2018» прошли в международном формате с привлечением воинских формирований Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил республики Монголия.
Министр обороны России напомнил также, что в 2018 году военно-морским флотом проведено крупное военно-морское учение в восточной части Средиземного моря. По словам Шойгу, группировка в составе 28 кораблей и судов, а также 36 летательных аппаратов морской авиации показала способность эффективно выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов РФ в средиземном море.
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