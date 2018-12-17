Старейшей дивизии ВДВ вернули созданный при Сталине полк

В составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая дислоцируется в Пскове и является старейшим из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России , восстановили 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк. Об этом сообщается в группе дивизии во «ВКонтакте».

Как отмечает военный блог bmpd, 237-й гвардейский полк был расформирован в 2001 году в ходе сокращений конца 1990-х — начала 2000-х годов — тогда все четыре дивизии ВДВ было решено перевести с трехполкового на двухполковой состав. В результате в составе дивизии остались только 104-й и 234-й гвардейские полки.

237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк входил в состав 76-й дивизии с момента ее формирования в 1939 году (изначально как 633-й стрелковый полк 157-й стрелковой дивизии). В годы Великой Отечественной войны дивизия принимала участие в обороне Севастополя, Одессы, Керчи и Сталинграда, а также в форсировании Днепра и боях на территории Белоруссии.