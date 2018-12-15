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В Минобороны раскрыли многомиллионные хищения при ремонте зениток 

Lenta.ru
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Директора завода «Электроприбор» Муталиба Эмиралиева обвинили в уклонении от уплаты налогов и хищении бюджетных средств в общей сложности более чем на 70 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия».
В 2014 году Эмиралиев выиграл государственный контракт от Министерства обороны России на ремонт зенитно-ракетного комплекса «Форт» в Мурманске. Подрядчик должен был заменить вышедшие из строя блоки, ячейки, платы и другие высокоточные механизмы вооружения. Общую стоимость комплектующих оценили в 50 миллионов рублей.
По версии следствия, Эмиралиев нанял выходцев из Украины, которые за бесценок сделали косметический ремонт оборудования. Он предоставил Минобороны поддельные документы с подтверждением расходов, согласно которым орудия якобы вывозили на ремонт в Пензу и вернули обратно восстановленными и пригодными к использованию. В действительности Эмиралиев не потратил на ремонт почти ничего.
В ходе расследования было обнаружено, что обвиняемый использовал похожую схему при выполнении госконтракта на ремонт одного из объектов противоракетной обороны в Московской области. Помимо этого ему вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму более 24 миллионов рублей, что и стало поводом для начала расследования.
Следователи полагают, что за Эмиралиевым стоят высокопоставленные чиновники Минобороны, причастные к организации схемы по хищению бюджетных средств при выполнении госзаказов.
Зенитно-ракетный комплекс «Форт» предназначен для установки на боевых кораблях Военно-морского флота. В частности, такое вооружение используется на тяжелом атомном крейсере «Петр Великий». В 2011 году были обнаружены хищения на 265 миллионов рублей, которые произошли при ремонте крейсера.
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