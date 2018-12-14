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Ту-160 ВКС России улетели из Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Federico Parra
Самолеты ВКС России в пятницу рано утром улетели из Венесуэлы, следует из сообщения министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.
"Спасибо Российской Федерации. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества. Всегда до победы! Мы победим!" — написал министр в своем микроблоге в Twitter.
Там же он разместил видеозапись отлета российских Ту-160 от командования аэрокосмической защиты вооруженных сил Венесуэлы.
"Со взлетом "Белых лебедей" Tу-160 мы прощаемся с нашими друзьями из Российской Федерации, с которыми мы разделили опыт и провели оперативный обмен", — говорится в сообщении командования.
Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ прилетели в международный аэропорт Каракаса "Майкетия" 10 декабря. В Венесуэле они совершили совместные полеты с ВВС страны.
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