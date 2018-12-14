Ту-160 ВКС России улетели из Венесуэлы

Самолеты ВКС России в пятницу рано утром улетели из Венесуэлы , следует из сообщения министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

"Спасибо Российской Федерации. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества. Всегда до победы! Мы победим!" — написал министр в своем микроблоге в Twitter.

Там же он разместил видеозапись отлета российских Ту-160 от командования аэрокосмической защиты вооруженных сил Венесуэлы.

"Со взлетом "Белых лебедей" Tу-160 мы прощаемся с нашими друзьями из Российской Федерации, с которыми мы разделили опыт и провели оперативный обмен", — говорится в сообщении командования.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ прилетели в международный аэропорт Каракаса "Майкетия" 10 декабря. В Венесуэле они совершили совместные полеты с ВВС страны.