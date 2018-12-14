Войска ДНР готовы к войне с Украиной

Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики приведена в полную боевую готовность.

Все войсковые части укомплектованы личным составом, получили нужную технику и вооружение.

Таким образом, позиции ДНР готовы выдержать даже прямое попадание 152-миллиметрового снаряда, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Согласно данным Донецкой разведки, Киев также готов к началу широкомасштабного наступления. Вооружённые силы Украины уже сформировали первый эшелон атаки в районе Мариуполя. Группировка растянулась на 50 километрах у линии соприкосновения.

Как сообщал News.ru, цель Киева — захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выход на границу с Россией. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят задействовать сконцентрированную войсковую группировку и тяжёлую военную технику.