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Войска ДНР готовы к войне с Украиной 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Армия самопровозглашённой Донецкой народной республики приведена в полную боевую готовность.
Все войсковые части укомплектованы личным составом, получили нужную технику и вооружение.
Таким образом, позиции ДНР готовы выдержать даже прямое попадание 152-миллиметрового снаряда, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе
Согласно данным Донецкой разведки, Киев также готов к началу широкомасштабного наступления. Вооружённые силы Украины уже сформировали первый эшелон атаки в районе Мариуполя. Группировка растянулась на 50 километрах у линии соприкосновения.
Как сообщал News.ru, цель Киева — захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выход на границу с Россией. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят задействовать сконцентрированную войсковую группировку и тяжёлую военную технику.
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