НАТО сожалеет о решении Косова создать армию 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу решения самопровозглашённой республики Косово начать создание собственной армии.
«Я сожалею о принятии этого решения вопреки озабоченностям НАТО», — приводит заявление Столтенберга пресс-служба альянса.
По его словам, этот шаг «несвоевременен».
Генсек подчеркнул, что с изменением мандата сил безопасности Косова НАТО придётся пересмотреть уровень взаимодействия с ними.
Он также призвал Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации.
Ранее парламент Косова утвердил создание в стране полноценной армии. За это решение проголосовали 107 депутатов.