НАТО сожалеет о решении Косова создать армию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу решения самопровозглашённой республики Косово начать создание собственной армии.

«Я сожалею о принятии этого решения вопреки озабоченностям НАТО», — приводит заявление Столтенберга пресс-служба альянса.

По его словам, этот шаг «несвоевременен».

Генсек подчеркнул, что с изменением мандата сил безопасности Косова НАТО придётся пересмотреть уровень взаимодействия с ними.

Он также призвал Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации.

Ранее парламент Косова утвердил создание в стране полноценной армии. За это решение проголосовали 107 депутатов.