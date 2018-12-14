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НАТО сожалеет о решении Косова создать армию 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу решения самопровозглашённой республики Косово начать создание собственной армии.
«Я сожалею о принятии этого решения вопреки озабоченностям НАТО», — приводит заявление Столтенберга пресс-служба альянса.
По его словам, этот шаг «несвоевременен».
Генсек подчеркнул, что с изменением мандата сил безопасности Косова НАТО придётся пересмотреть уровень взаимодействия с ними.
Он также призвал Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации.
Ранее парламент Косова утвердил создание в стране полноценной армии. За это решение проголосовали 107 депутатов.
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