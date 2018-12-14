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В МИД РФ считают политизированными заявления ОАГ относительно полета Ту-160 в Венесуэлу 

ТАСС + ещё 9 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заявления генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) относительно полета в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 политизированы и наносят вред сотрудничеству России с данной организацией. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
Как напомнили в министерстве, ранее ОАГ не исключила возможность наличия на этих самолетах ядерного вооружения. «РФ строго и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по дополнительному протоколу II к Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, в котором зафиксированы юридически обязывающие гарантии, исключающие применение и угрозу применения Россией ядерного оружия в отношении государств зоны», — подчеркнули в российском дипведомстве и добавили, что полет в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков «ни в коей мере не нарушает положений указанного договора».
"Мы глубоко сожалеем, что руководство ОАГ использует свой статус для распространения недостоверной, вымышленной информации о политике России в латиноамериканском регионе в стиле пресловутого «хайли лайкли» (англ. highly likely, «весьма вероятно» — прим. ТАСС), — указали в МИД РФ. — Не можем принять, что столь уважаемая региональная структура, как ОАГ, делает политические заявления, объективно направленные на привнесение атмосферы недоверия в отношения между Россией и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна".
"Тем самым вольно или невольно наносится вред и сотрудничеству между Россией и самой организацией, с которой наша страна в качестве постоянного наблюдателя на протяжении последних десятилетий развивает конструктивное взаимодействие в различных сферах", — заключили в министерстве.
Полет в Венесуэлу
В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу. В среду в ведомстве рассказали, что Ту-160 около десяти часов провели в небе над Карибским морем, на отдельных этапах полета их сопровождали венесуэльские истребители.
В пятницу стало известно, что российские ракетоносцы успешно выполнили перелеты над Атлантическим океаном и получили приказ вернуться к местам постоянного базирования.
ТАСС: последние новости
Российские ракетоносцы Ту-160 покинули Венесуэлу Минобороны РФ назвало дилетантскими высказывания посла США в Колумбии о Ту-160 НАТО сожалеет о решении Косова создать собственную армию
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