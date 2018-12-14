Гидрографы Севфлота за четыре года открыли 12 островов

Гидрографы Северного флота в 2015-2018 годах открыли один пролив, 14 мысов, шесть бухт, 12 островов, площадь которых превышает размеры Княжества Монако , сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.

Адмирал отметил, что по итогам арктических гидрографических экспедиций, выполненных в 2015-2018 годах, был подготовлен и передан в Русское географическое общество подробный отчёт.

"В нём отражены итоги экспедиционной деятельности, в ходе которой гидрографами Северного флота были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. В одной из проведённых экспедиций было обнаружено и исчезновение острова Перламутровый (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Площадь открытых островов превысила площадь Княжества Монако", — сообщил Евменов.

Говоря об итогах 2018 года, командующий отметил самый долгий за последние годы арктический поход продолжительностью 70 суток, который совершило гидрографическое судно "Горизонт" с экспедиционной группой на борту. Усилия гидрографов были направлены на проведение океанографических исследований в дальней и ближней морской зоне, в том числе в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, море Лаптевых.

"Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова ранее открытого школьниками с помощью космических снимков", — отметил Евменов.

По его словам, за время экспедиции гидрографами было выполнено свыше 10,5 тысячи километров маршрутного промера, около 2 тысяч километров общей съёмки рельефа дна в районах "белых пятен" Восточно-Сибирского моря, более тысячи километров детальной съёмки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий.

"Впервые за многие десятилетия проведено изучение береговой линии на островах архипелага Северная Земля. Благодаря относительно благоприятной ледовой обстановке судно обогнуло архипелаг с востока через мыс Арктический. Аналогичные случаи в мировой практике имеют единичный характер", — подчеркнул командующий.