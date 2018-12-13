В Калининградской области гранатомётчики морской пехоты Балтийского флота уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Военнослужащие организовали засаду на маршруте движения «боевиков». Подбив головной и замыкающий бронетранспортёры, они ликвидировали бандгруппу.
В общей сложности на занятиях под Калининградом гранатомётчики успешно выполнили более 30 вводных огневых задач со сменой позиций.
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.