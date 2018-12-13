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Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Калининградской области гранатомётчики морской пехоты Балтийского флота уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Военнослужащие организовали засаду на маршруте движения «боевиков». Подбив головной и замыкающий бронетранспортёры, они ликвидировали бандгруппу.
В общей сложности на занятиях под Калининградом гранатомётчики успешно выполнили более 30 вводных огневых задач со сменой позиций.
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.
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