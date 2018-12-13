Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Военнослужащие организовали засаду на маршруте движения «боевиков». Подбив головной и замыкающий бронетранспортёры, они ликвидировали бандгруппу.

В общей сложности на занятиях под Калининградом гранатомётчики успешно выполнили более 30 вводных огневых задач со сменой позиций.