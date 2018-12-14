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В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Связисты установили засекреченную связь с помощью командно-штабных машин, отработали видеоконференцсвязь.
Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Ранее военные совершили многокилометровые марши на полигоны в Самарской и Оренбургской областях. Военнослужащие провели рекогносцировку, выставили дежурные силы, замаскировали технику. Во время выполнения операции были задействованы около десяти пунктов управления с цифровыми средствами связи и автоматизации.
Связисты установили засекреченную связь с помощью командно-штабных машин, отработали видеоконференцсвязь. В работе приняло участие более 500 специалистов.
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