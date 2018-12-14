В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть

Связисты установили засекреченную связь с помощью командно-штабных машин, отработали видеоконференцсвязь.

Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.

Ранее военные совершили многокилометровые марши на полигоны в Самарской и Оренбургской областях. Военнослужащие провели рекогносцировку, выставили дежурные силы, замаскировали технику. Во время выполнения операции были задействованы около десяти пунктов управления с цифровыми средствами связи и автоматизации.

Связисты установили засекреченную связь с помощью командно-штабных машин, отработали видеоконференцсвязь. В работе приняло участие более 500 специалистов.