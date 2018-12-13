Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: flickr.com
Неядерный вооруженный конфликт между НАТО и Россией может начаться в Прибалтике, в нем противоборствующие стороны задействуют бомбардировщики, авианосцы и подводные лодки, считает журнал National Interest.
Отмечается, что начаться конфликт может в Прибалтике, и поначалу в пользу России, пишет The National Interest.
НАТО стягивает войска к российский границе
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что если бы Россия начала военные действия, то захватила бы сначала «уязвимые территории НАТО» — Литву, Латвию и Эстонию, — до того, как там будут развернуты адекватные подкрепления.
Затем, считает издание, российские войска будут стремиться сдерживать и, если необходимо, бороться с крупными ответными действиями НАТО. В такой кампании решающее значение будет иметь Северный флот.
Также, полагает NI, бомбардировщики ВКС России будут осуществлять вылеты с баз Северного полярного круга, чтобы запускать ракеты по тыловой зоне НАТО.
«Баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, расположенные на Кольском полуострове, поразят чувствительные места в Норвегии», — пишет издание.
Однако, полагают авторы исследования, НАТО в конечном итоге сможет победить российскую армию, так как Россия «уязвима перед полностью мобилизованными морскими силами НАТО».
Ранее британский адмирал Алан Уэст также анализировал возможные действия НАТО в случае войны между Россией и Украиной.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже В США испугались российской доктрины упреждающего ядерного удара Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заговорил о решительном ответе России82
Путин рассказал, кто может стать президентом537
«Готов воевать до последнего украинского солдата»94
Око за око: Китай решил ударить по Канаде181
Миллионер сознался в убийстве любовницы во время секса
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение