Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии сформировали подразделение беспилотников 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В составе дислоцированного в Ингушетии артиллерийского подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа сформировали подразделение беспилотников.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
По его словам, в состав подразделения вошли военнослужащие с техническим образованием и знанием компьютерной техники.
Они прошли специальную подготовку в Межвидовом центре беспилотных летательных аппаратов в Коломне.
При этом комплекс беспилотников поступит на вооружение подразделения в начале января 2019 года.
Ранее сообщалось, что в России разработали ударный беспилотник-перехватчик.
RT на русском: последние новости
Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника Эксперт оценил участие России в учениях «Индра Нэви — 2018» Счётная палата США заявила о снижении боеготовности американской морской авиации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко высказался о вхождении в состав России72
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»181
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева55
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе9
«Мисс Россия» стала помощником депутата Госдумы123
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение