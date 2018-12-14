В Ингушетии сформировали подразделение беспилотников

В составе дислоцированного в Ингушетии артиллерийского подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа сформировали подразделение беспилотников.

По его словам, в состав подразделения вошли военнослужащие с техническим образованием и знанием компьютерной техники.

Они прошли специальную подготовку в Межвидовом центре беспилотных летательных аппаратов в Коломне.

При этом комплекс беспилотников поступит на вооружение подразделения в начале января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в России разработали ударный беспилотник-перехватчик.