В Ингушетии сформировали подразделение беспилотников 

В составе дислоцированного в Ингушетии артиллерийского подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа сформировали подразделение беспилотников.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
По его словам, в состав подразделения вошли военнослужащие с техническим образованием и знанием компьютерной техники.
Они прошли специальную подготовку в Межвидовом центре беспилотных летательных аппаратов в Коломне.
При этом комплекс беспилотников поступит на вооружение подразделения в начале января 2019 года.
Ранее сообщалось, что в России разработали ударный беспилотник-перехватчик.