Бой Су-35С показали на видео

Пилотажная группа «Соколы России» в честь 100-летия истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа разыграла в небе над аэродромом Центральная Угловая под Владивостоком воздушный бой с участием тяжелых маневренных истребителей Су-35С. Соответствующие кадры публикует телеканал «Звезда»

В декабре Су-34 посадили «уникально».

В октябре заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что ВКС России получили более 60 истребителей поколения 4++ Су-35С. Тогда же чиновник отметил, что качество самолета, а также боевые и эксплуатационные характеристики машины, высоко оцениваются летным составом, эксплуатирующим самолет в рамках специальной операции в Сирии.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 (Су-35С в ВКС РФ) является глубокой модернизацией самолета Су-27. Усовершенствования коснулись, в частности, бортового оборудования и планера, который был усилен.