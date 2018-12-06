Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФ

Ракетный эсминец ВМС США «Маккэмпбелл» демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане. По словам представителя американского Тихоокеанского флота Рэйчел Макмарр, США «оспаривают чрезмерные претензии России на акватории» и «не признают претензии РФ на эти воды».

Ракетный эсминец Военно-морских сил США «Маккэмпбелл» (USS McCampbell) демонстративно прошел «в спорных водах» Японского моря, чтобы «вызвать раздражение» у России, заявила телеканалу CNN представитель Тихоокеанского флота ВМС США лейтенант Рэйчел Макмарр.

«Маккэмпбелл» прошел неподалеку от залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные притязания России на акваторию региона и поддержать права, свободы и законное использование моря», — заявила она.

На берегах залива Петра Великого находится Владивосток и располагается главная база Тихоокеанского флота ВМФ России. Макмарр заметила, что США «будут осуществлять полеты, морские походы и операции везде, где это позволено международным правом».

Она добавила, что Вашингтон «не признает претензии России» на воды Японского моря. По словам Макмарр, это «первый раз с 1987 года, когда США проводят операцию по обеспечению свободы навигации в этом районе» — тогда «претензии» исходили от СССР.

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США подчеркнула, что этот демарш не направлен против какой бы то ни было страны и «не привязан к текущим событиям». Она сослалась на «ежедневные» операции американских ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе, передает НСН.

Стоит отметить, что корабли ВМС США действительно осуществляют подобные операции по обеспечению свободы навигации, однако в последнее время только в Южно-Китайском море в районе спорных островов Спратли, контролируемых Китайской Народной Республикой.

Одновременно с демаршем в Тихом океане, Соединенные Штаты собираются отправить военный корабль в Черное море, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники в американском командовании.

Отмечается, что такой шаг станет ответом США на действия России в Керченском проливе. По данным телеканала, в данный момент американские военные обратились за помощью к Госдепартаменту , который должен уведомить Турцию об отправке корабля в Черное море.

О том, какой конкретно корабль может прибыть в Черное море, в настоящее время не сообщается.

Ранее представитель Госдепа в ходе брифинга по встрече Североатлантического совета (North Athlantic Council, NAC) заявил, что Российскую Федерацию «ждут боль и последствия» из-за инцидента в Керченском проливе.

«Мы хотим, чтобы русские усвоили послание, что они должны освободить [украинские] экипажи. В противном случае их ждут последствия, и боль от них будет становиться сильнее со временем», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России. Как сообщает ФАН, впоследствии ФСБ опубликовала хронологию событий.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет Киев официально запретил въезд на территорию Украины.

Вскоре на саммите G20 в Аргентине президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам сложно возразить на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на саммите хронологию развития ситуации. Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение. Глава РФ рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Путин отметил, что это подтверждают показания моряков.

Президент Украины Петр Порошенко , в свою очередь, заявил о необходимости ввести корабли НАТО в Черное и Азовское моря, чтобы оградить Украину от «агрессии» со стороны России.

НАТО продолжает «требовать от России отпустить моряков, отпустить корабли, уважать свободу судоходства, и уважать право Украины передвигаться по Керченскому проливу и Азовскому морю». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Украина должны проявить сдержанность и наладить диалог. Он отметил, что