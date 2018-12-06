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Корвет «Громкий» принял на борт вертолеты морской авиации в Японском море 

РИА Новости + ещё 6 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новейший корвет "Громкий" впервые принял на борт вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого в Японском море в рамках заводских ходовых испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолёты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолётов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлёты с палубы корабля на стопе и на ходу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.
Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.
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