Что делает на Украине спецподразделение британских «интернет-троллей»

Британия командировала на Украину спецподразделение, «выполняющее военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции». Появившаяся об этом информация взбесила британское Минобороны . Что делает на Украине так называемая 77-я бригада, насколько эффективна ее работа — и как на это должна реагировать Россия

Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о тайной операции Великобритании на Украине.

«Русская служба Би-Би-Си» сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в бригаде служат свыше тысячи человек, «выполняющих военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».

По мнению дипломатов, если данные о тайной операции сил Британии соответствуют действительности, то это является «новым элементом масштабного британского военного присутствия на Украине».

Корреспондент Первого канала российского телевидения Тимур Сиразиев снял репортаж о месте дислокации 77-й бригады в Беркшире — и это вызвало в Лондоне истерику. Несмотря на то, что все действия съемочной группы были открытыми и официальными, журналистов напрямую обвинили в «шпионаже», а Министерство обороны Великобритании разослало по гарнизонам секретную ориентировку на Сиразиева. Министр обороны Гэвин Уильямсон, известный своим параноидальным поведением, призвал население сообщать о «подозрительных личностях», прогуливающихся возле воинских казарм.

Сейчас в Лондоне признают факт нахождения военнослужащих 77-ой бригады на Украине и «в качестве консультантов» в Ираке и в странах Северной Африки. Утверждается, что они содействуют борьбе с пиратством и экстремизмом в так называемой «глубинной сети» (Dark web).

С полевой армией 77-ю кибербригаду роднит только административная принадлежность и слово «бригада» в названии. Формально она входит в Службу тыла и обеспечения, но к действующей армии по сути никакого отношения не имеет. Номенклатура «77-я» дана ей исторически: полумифическая 77-я Индийская пехотная бригада (так называемые «чиндиты») во время Второй мировой войны состояла из бирманских добровольцев и практиковала в борьбе с японцами в Бирме партизанские и нестандартные методы. За эту «нестандартную мифологию» нынешним британским киберборцам и присвоили 77-й номер. В Лондоне любят традиции.

В политически очень далеком 2010 году в Великобритании решили радикально реформировать армию под новые требования и «информационный век». Правительственный документ назывался Strategic Defence and Security Review 2010, а сам проект — «Армия-2020». Изначально он вертелся вокруг сокращения армии до 113 тысяч человек и уплотнения бригад в дивизии. Но после 2014 года планы стали стремительно меняться, и на данный момент даже сами британцы не могут внятно сказать, сколько каких дивизий и бригад они будут иметь к 2020 году. Ныне действующая временная армейская структура почти официально называется «эскизом» будущей армии. При этом в 2015 году было объявлено о создании этой самой 77-й кибербригады как прообраза «оружия будущего» в условиях информационных и гибридных войн.

И на данный момент 77-я бригада — единственный как-то заработавший проект из всего «эскиза» реформы армии Ее Величества. Отчасти даже витрина этой реформы.

Численность этого подразделения, по разным данным, колеблется от 450 до 500 военного и гражданского персонала. Данные «Би-Би-Си» о более тысячи военнослужащих — явное преувеличение с целью напугать. Точнее никто сказать не может, скорее всего, не по причине секретности, а из-за текучки кадров гражданского наемного персонала. Военный же персонал собирали с миру по нитке из всех родов войск, особенно напирая на аристократов, моряков и летчиков, а также на специалистов с компьютерными дипломами. Нынешний командующий бригадой — бригадир (что-то вроде нашего подполковника) Дэниель Рив, пришедший туда из Гвардии (батальон The Rifles).

Изначально задачу 77-ой бригады формулировали как Группа помощи в вопросах безопасности (SAG). В этом качестве к ней прикомандированы сотрудники Форин офис, Департамент международного развития и группы стабилизации. Согласно открытым данным, бригада должна была работать в тесном сотрудничестве с гражданским правительством в рамках так называемой Стратегии строительства стабильности за рубежом (Building Stability Overseas Strategies). То есть, попросту говоря, это некая военизированная структура, сходная по роду деятельности с гражданской разведкой, но заточенная только на подрывную работу за пределами Великобритании и работающая в сотрудничестве больше с гражданскими организациями типа «чистой разведки», нежели в рамках Министерства обороны. Нечто вроде легально зарегистрированной подрывной группы идеологического и информационного влияния.

Со временем функции и род занятий бригады конкретизировались. На данный момент основными ее задачами заявлены: анализ переговоров, подготовка профилей отдельных личностей; мониторинг информационной активности; отслеживание контента СМИ и социальных сетей; противодействия информационным операциям противника; информационная поддержка правительственных служб и кое-что по мелочи. Проще говоря, это обычная разведывательная и пропагандистская деятельность на информационном поле. Только британцам зачем-то понадобилось создавать это подразделение в рамках Министерства обороны и выдавать это за прорывную методику в рамках реформы армии.

Некоторые источники формулируют задачу 77-й бригады исключительно как «группу советников за рубежом», которая должна содействовать иностранным правительствам, обеспечивая их информацией и отслеживая поведение противника. В этом качестве бригада была опробована на Филиппинах в 2015 году, где «содействовала» местному правительству во время стихийных бедствий. Ранее она участвовала в учениях на территории Боснии и Герцеговины, которые формально также были заявлены как противодействия природным катастрофам. Правда, совершенно непонятно, как мониторинг социальных сетей и съемка пропагандистских роликов может помочь в борьбе с землетрясениями в Герцеговине и цунами на Филиппинах.

При этом многочисленные реформы привели к тому, что внутри 77-ой бригады потерялся след уже известных подразделений. Так, например, 15-ая группа психологических операций просто растворилась в структуре бригады. А это те самые люди, которые еще совсем недавно в Афганистане разбрасывали с вертолетов листовки пуштунам (листовки были на английском языке и как их использовали пуштуны — непонятно) и раздавали своим же, британским солдатам открытки с текстом типа «Помни, что мертвый солдат уже не защитит Британию. Рой окопы глубже, позаботься о своей безопасности».

В составе 77-й бригады выделяется целый Инженерный и логистический штаб. Это связано именно с постоянной мобильностью группы. Она не сидит в казармах Денисон в Беркшире, а перемещается по миру. На практике это выглядит примерно так. Правительство Великобритании получает запрос от иностранного государства (в нашем случае от режима в Киеве) на оказание помощи в информационной войне или мониторинг информационного пространства. Затем на место выезжает эта самая инженерная и логистическая группа. Она строит для 77-ой бригады отдельный городок (который должен быть обязательно «отдельно стоящим», чтобы исключить контакт с другими строениями во избежание физического внедрения в компьютерные и электрические системы), куда затем и вселяются специалисты по мониторингу социальных сетей и пропагандисты-затейники.

В этой схеме нет ничего нового, включая истории с листовками и душещипательными открытками. В СССР такие открытки рисовали на военных кафедрах институтов иностранных языков в качестве дипломной работы. А мониторинг соцсетей — давно привычное дело, как и составление досье на отдельно взятых персон на основании результатов такого мониторинга.

Если Лондону нравится изображать таким образом «реформу армии перед лицом новый угроз информационного века», то флаг им в руки.

На практике деятельность 77-й бригады сводится к «фабрике троллей» с «британским акцентом». Причем «гибридная» — военно-гражданская подчиненность и состав бригады позволяют вести «черные» операции без прямого вовлечения Министерства обороны Королевства. Я — не я, и шляпа не моя.

В таком контексте истерическая реакция британского Министерства обороны выглядит очень странно. Если уж им не удалось или не захотелось скрыть присутствие мобильной группы 77-й бригады на Украине, то уже поздно пить «Боржоми». Вовлеченность Великобритании в события на Украине давно не секрет, просто сейчас она обретает реальные черты и становится отчетливо видной.

Какова эффективность работы бригады на незнакомой территории и с незнакомыми языками — пока оценить сложно. Есть, правда, подозрение, что пребывание ее группы на Украине не столько связано с «помощью» Киеву на Донбассе, сколько с созданием тренировочной базы для мониторинга российских сегментов. Из Киева и Одессы это сподручнее, чем из Беркшира. Бригада получает опыт нахождения в русскоязычной среде, представление об особенностях пропагандистской работы в регионе. А эти навыки в британской армии уже давно утрачены, если вообще были.

С другой стороны, сам факт присутствия 77-й бригады на Украине ставит пятно на как бы абсолютном белом имидже Лондоне в виртуальном противостоянии с «российской агрессией». Большое, красивое, черное пятно. Понятно, что на британское общественное мнение это никак не повлияет. Но рано или поздно деятельность мобильной группы 77-й бригады на Украине можно будет проследить на практике. Просто поймать за руку. А вот этого нам очень не хватает.