Перетяжеленный Ил-112В полегчает

Получившемуся чрезмерно тяжелым легкому транспортному самолету Ил-112 уменьшат массу, сообщил «Аргументам недели» главный конструктор «Ил» Николай Таликов

Специалист отметил, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, в частности, перевозкам пяти тонн на дальность 1200 километров на аэродром третьего класса (короткие полосы длиной 1500–1800 метров).

«Да, мы перетяжелили самолет. Тут есть объективные причины — в авиационной промышленности прошла смена поколений конструкторов. Пополнение шло слабенькое, технические вузы потеряли популярность. А пришел к нам молодой специалист, осмотрелся, подучился и отправился туда, где больше платят», — сказал главный конструктор.

По словам Таликова, разработчики «во многом поэтому упустили проблему веса». «Этот вопрос рассматривали и с военными, и на уровне профильного вице-премьера правительства России . Утвердили комплексный план по снижению массы самолета», — сказал специалист.

Таликов добавил, что только самая первая машина, «единица», останется в повышенной весовой категории. «Меняем вторичные конструкции, которые на прочность не влияют, делаем перекомпоновку, внедряем композиционные материалы. Силовую конструкцию не трогаем. И выполняем все три основных параметра — дальность, грузоподъемность и категория аэродрома», — отметил инженер.

В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний.

Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35–37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.