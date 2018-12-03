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Перетяжеленный Ил-112В полегчает 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Получившемуся чрезмерно тяжелым легкому транспортному самолету Ил-112 уменьшат массу, сообщил «Аргументам недели» главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Специалист отметил, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, в частности, перевозкам пяти тонн на дальность 1200 километров на аэродром третьего класса (короткие полосы длиной 1500–1800 метров).
«Да, мы перетяжелили самолет. Тут есть объективные причины — в авиационной промышленности прошла смена поколений конструкторов. Пополнение шло слабенькое, технические вузы потеряли популярность. А пришел к нам молодой специалист, осмотрелся, подучился и отправился туда, где больше платят», — сказал главный конструктор.
По словам Таликова, разработчики «во многом поэтому упустили проблему веса». «Этот вопрос рассматривали и с военными, и на уровне профильного вице-премьера правительства России. Утвердили комплексный план по снижению массы самолета», — сказал специалист.
Таликов добавил, что только самая первая машина, «единица», останется в повышенной весовой категории. «Меняем вторичные конструкции, которые на прочность не влияют, делаем перекомпоновку, внедряем композиционные материалы. Силовую конструкцию не трогаем. И выполняем все три основных параметра — дальность, грузоподъемность и категория аэродрома», — отметил инженер.
В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01.
Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний.
Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35–37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.
В июле директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что «существуют очень сильные опасения относительно успеха разработки Ил-112В».
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Руслан Пухов , Николай Таликов , Центр анализа стратегий и технологий , Правительство РФ , Войска , Армия , Оружие
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