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Германия предъявила России "неожиданное" обвинение
Германия предъявила России "неожиданное" обвинение

Солдат КНДР перебежал в Южную Корею 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Сегодня утром солдат КНДР пересек границу и перешел в Южную Корею, где его сейчас допрашивают местные военные. Ситуация в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) остается спокойной.
Как сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), сегодня утром в 7 часов 56 минут северокорейский военнослужащий перешел на территорию Южной Кореи. Инцидент произошел на восточном участке ДМЗ в провинции Канвон.
По словам представителей ОКНШ ВС РК, благодаря аппаратуре наблюдения они заранее увидели направляющегося в их сторону северокорейского военнослужащего и выслали навстречу ему патруль. Солдат КНДР немедленно сдался южнокорейцам.
В настоящий момент военные РК допрашивают перебежчика, выясняя мотивы его перехода, а также точный путь, по которому он прошел через границу.
Подчеркивается, во время перехода никаких осложнений не возникло, в настоящий момент ситуация в районе ДМЗ остается спокойной.
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Войска , Азия , КНДР
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