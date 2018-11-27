Как Азовская флотилия остановила врага в Керченском проливе

Выход к Черному морю и владение Крымом были важнейшей геополитической задачей России со времен Ивана Грозного . При царевне Софье русские армии достигали Крыма, при Анне Иоанновне вторгались на полуостров, но закрепиться там так и не смогли. Для контроля над полуостровом во все времена было одно условие, и выполнить его смогла только Екатерина

К 1774 г. вопрос о том, кто выйдет победителем из очередной русско-турецкой войны, которая началась в 1768 г., уже не стоял. Русские войска захватили Крым и привели нового хана в подданство империи, разгромили сухопутную армию османов при Кагуле и флот при Чесме. Они господствовали в бывших турецких владениях в Северном Причерноморье и Восточном Средиземноморье.

Вопрос стоял о том, каковы будут реальные итоги победы России. И главный из них — чей будет Крым. Несмотря на постоянные поражения, османы и не думали сдаваться. Страну возглавил новый султан Абдул-Хамид, который и слышать не хотел о потере Крыма и свободном доступе русских в Чёрное море.

В самой же России все более сказывались тяготы затянувшейся войны, начавшейся раньше, чем Екатерина II была к ней полностью готова. В 1773 г. началось восстание Пугачёва. Часть российской элиты, выразителем интересов которой был могущественный глава внешнеполитического ведомств граф Никита Панин , настаивали на скорейшем заключении мира любой ценой. Западные послы убеждали султана, что нужно ещё немного продержаться — и Россия сама отступит под грузом внутренних проблем.

Чтобы добиться перелома в войне, султан решил нанести удар по Крыму. Главным препятствием на пути реализации этой идеи была Азовская флотилия России. Это соединение было создано на заложенных ещё Петром Великим воронежских верфях и состояло из небольших кораблей, самые крупные из которых были специально сконструированы для мелководного Азовского моря и в Чёрном чувствовали себя не очень уверенно. Флотилия за несколько лет боевых действий сумела нанести туркам ряд поражений в Азовском и Чёрном морях, внесла большой вклад в капитуляцию татар и участвовала в последующей обороне полуострова.

Именно обладание военными кораблями на Азовском и Черном морях стало тем условием, которое позволяло контролировать Крым. А ключом к этому контролю был Керченский пролив.

Турецкий план заключался в том, чтобы нанести поражение русской флотилии — разгромить ее или вытеснить в Азовское море, высадить в Крыму десант и прикрыть переправу татар Девлет-Герея с Таманского полуострова. Все это должно было спровоцировать массовое восстание татар в самом Крыму. А прорыв турецкого флота в Азов создавал угрозу тылам действовавших в Причерноморье русских армий.

Основной удар был нанесен туркам за Дунаем. 9 июня А. В. Суворов одержал победу под Козлуджей, а несколько недель спустя турецкий главнокомандующий был заблокирован в крепости Шумла.

Одновременно с этим разворачивались события в Керченском проливе. Обычно они теряются в лучах суворовской славы, а ведь именно у берегов Крыма предстояло поставить точку в затянувшейся войне. Последней надеждой турок был черноморский театр военных действий, единственный, на котором в тот момент они имели численный перевес.

Общее командование Азовской флотилией осуществлял ее создатель контр-адмирал Алексей Сенявин, сын петровского флотоводца Наума Сенявина, который начинал морскую службу матросом во время Керченского похода 1699 г., когда русский регулярный флот впервые прошел Керченским проливом.

Ударным соединением флотилии, базировавшимся в Керчи, командовал контр-адмирал Василий Чичагов, который был командирован на Азов из Средиземноморья, куда прибыл в 1772 г. во главе четвертой эскадры Балтийского флота, участвовавшей в Архипелагской экспедиции.

16 мая Чичагов получил информацию о том, что турки готовят к выходу в море большой флот в Константинополе, командуют которым Гаджи-Али паша и капудан-паша Мехмет-паша. Этот флот должен был принять в Синопе большой десант и следовать к Тамани.

Чичагов передал эту информацию в Таганрог, который был главной базой флотилии и откуда он ожидал подхода нескольких кораблей, находившихся там на ремонте. Также он отдал распоряжение капитану 2-го ранга Кенигсбергену, который с фрегатом «Второй» должен был оставить вверенный ему район Балаклавы и направляться к Керчи. Стягивая все имеющиеся силы к проливу, Чичагов вел активную разведку в ближайших водах, чтобы не пропустить внезапного появления противника, но и не распылять своих и без того не очень значительных сил.

В его распоряжении находились фрегаты «Первый» (капитан И. Баскаков, флагманский, 32 пушки), «Второй» (32 пушки), «Четвертый» (кап. Плоярт, 30 пушек, 28 фальконетов), корабли «новоизобретенного типа» (специально разработанные для Азова) «Азов» (капитан-лейтенант Раткеевский, 14 пушек, 2 гаубицы) и «Корон» (лейтенант Никанов, 14 пушек, 2 гаубицы), а также палубный бот «Битюг» (мичман Аклечеев, 12 мелкокалиберных пушек).

Днем 9 июня на горизонте появились турки, идущие к проливу. В передовой эскадре было 21 судно, всего же у турок было 5 линейных кораблей, 9 фрегатов, 26 галер и аналогичных им шебек и несколько более мелких судов. Несмотря на подавляющее превосходство турок в классе судов, их вооружении и общем числе, Чичагов решил дать бой. Турки попытались окружить русскую эскадру, разделившись и попытавшись зайти с тыла, и отрезать ее тем самым от Керчи.

Вступив в бой с первой турецкой эскадрой, русские корабли сумели нанести ей некоторый урон, но, увидев обходной маневр второй эскадры, Чичагов отвел свои силы в пролив. На фрегате «Четвертый», на который пришелся основной удар противника, был тяжело ранен один мушкетер, имелись некоторые повреждения такелажа и рангоута. В опускающихся сумерках турки не продолжили преследования.

Напасть внезапно благодаря бдительности русских моряков турки не сумели, момент был упущен.

Утром к эскадре присоединились корабль «Журжа» (капитан-лейтенант Токмачев, 14 пушек, 2 гаубицы) и бот «Миус» (лейтенант Тимашев, 12 мелкокалиберных пушек). Чичагов отвел эскадру к берегу керченской бухты, где находились корабль «Хотин», бомбардирские корабли «Яссы» (капитан-лейтенант Виленбаков, 12 пушек, 2 мортиры) и «Второй» (лейтенант М. Б. Ушаков, 8 мелкокалиберных пушек, 2 гаубицы, 1 мортира), а также палубный бот «Курьер» (лейтенант Воронов, 12 мелкокалиберных пушек). Русский адмирал поставил корабли на якоря в оборонительной позиции под прикрытием береговой батареи.

Подходили подкрепления и к турками, так что общий баланс сил не изменился. Они начали высадку десанта на таманском берегу, где построили укрепленный лагерь. На противоположном берегу пролива сосредотачивались и русские сухопутные войска.

13 июня турецкий флот предпринял попытку атаки, обстреливая русские корабли с безопасного расстояния и не причиняя этим никакого ущерба. Ответный огонь не открывали, но на решительную атаку османы так и не решились. В действиях сторон наступило временное затишье.

23 июня из Таганрога прибыл адмирал Сенявин и принял командование эскадрой. Спустя пять дней турки решились повторить атаку. Под покровом утреннего тумана они начали сниматься с якорей. Силы их флота в Керченском проливе насчитывали 6 линейных кораблей, 7 фрегатов, 17 галер и шебек, бомбардирский корабль и 3 транспорта.

Увидев приготовления турок, Сенявин выстроил корабли в боевом порядке на шпрингах правым бортом к противнику. В десятом часу утра турецкие корабли, подгоняемые слабым южным ветром, начали медленное сближение с Азовской флотилией.

Начало боя повторяли события 13 июня: первыми в бой пошли галеры и бомбардирский корабль, их огонь не причинял ущерба, а русские пушки молчали. Только к полудню первыми ответный огонь начали русские бомбардирские корабли, и первые же их выстрелы достигали цели. К этому времени из Керчи на флагманский фрегат прибыл Сенявин.

Через час турки отошли, и канонада прекратилась. Над проливом, который они так и не смогли преодолеть, повисла тишина. В начале четвертого османы начали отступление.

Единственным происшествием того дня в стане русских стал инцидент на бомбардирском корабле «Яссы», капитан которого, видимо, для храбрости принял с утра и перестарался: «По определении на корабль командиром усмотрен в своем поведении слабым, да и в случившемся с неприятельским флотом на эскадру атаку, был также командиром бомбардирского корабля, сделанного ему сигнала не обсервовал и найден пьяным». В 1775 г. капитан-лейтенант Н. Веленбаков был с позором уволен со службы без чина и пенсиона.

В остальном же эскадра блестяще справилась с задачей обороны Керченского пролива, если учитывать многократное превосходство сил противника. Однако это был максимум возможностей Азовской флотилии — преследовать османский флот в открытом море и тем самым помешать высадке десанта в Крыму она не могла.

Турки высадились в районе Алушты, спровоцировали татарский мятеж, в бою с ними получил свое первое проникающее ранение в голову полковник Голенищев-Кутузов — будущий великий русский полководец.

Однако эти события на ход войны влияния уже не оказали. Турки согласились на мир, заключенный 10 июля в местечке Кючук-Кайнарджи. Крымское ханство получало независимость от Османской империи и де-факто оказалось под российским влиянием, а крепости Керчь и Еникале, охраняющие проход через Керченский пролив, отошли к России.