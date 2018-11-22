НАТО стремительно наращивает свое присутствие в Черном море. Как, для чего и насколько это опасно?

Напряжение в Северном Причерноморье растет. Вслед за резолюциями ЕС по ситуации в Азовском море, назначением пусть номинального, но комиссара от Европы в этот регион градус накалившихся российского-украинских отношений повысило НАТО

Помимо того, что Украине , согласно информации, был передан старый американский эсминец, Великобритания отправила в район Одессы гидрографическое судно «Эхо» и части королевской морской пехоты.

НАТО готовится основательно

Болгария, Напомним, Североатлантический альянс с конца 90-х годов проводит в Черном море вместе с Украиной и своими региональными союзниками по НАТО ( Румыния Турция ) военно-морские учения «Си-бриз», в ходе которых не только отрабатывает тактические построения военно-морских сил против вероятного противника ( Россия ), но и ведет глубокую, основательную гидрологическую, электронную и визуальную разведку. Огромное внимание (безо всякого шума, естественно) уделялось и уделяется построению диверсионно-разведывательной системы вдоль побережья Черного и Азовского морей, устьев рек Днепр, Днестр, Дон и Кубань.

Бердянске и Еще в 2011 году в главной базе украинского морского спецназа Очакове началось строительство специальных причалов и береговых сооружений для спецназа США . По сути, это была первая из завуалированных баз ВМФ США на побережье Черного моря. Понятно, что специфика таких действий и таких баз не дает возможности рассчитать их все, но, исходя из принципа целесообразности, можно понять, что посты наблюдения у спецназа НАТО есть в Измаиле (на границе с Румынией), под Одессой, в Скадовске Мариуполе . Отставники советского морского спецназа ГРУ уверяют: все эти посты несут разведывательную нагрузку и исполняют функции узлов связи, а некоторые из них, как Очаков, например, — еще и служат тренировочной базой.

Британский гидрограф «Эхо», по мнению аналитиков как в России, так и в Европе, и должен будет укрепить радиотехническую разведку. Схожая задача возложена на гидрографическое судно шведских ВМС «Орион», стоящее в Гданьском заливе и работающее против Балтийского флота России. Тем более что гидрографические суда идеально подходят для целей электронной разведки.

Цель Украины — шантаж международного мореходства

Ейска, Издание Украина.ру уже неоднократно писало о том, что на сложившемся в нынешнем году азовском театре морского противостояния РФ и Украины основной заботой Киева и его ситуационных союзников, США и других стран НАТО, будет устройство в Бердянске базы для диверсионной деятельности. Нет причин утверждать, что эта деятельность будет организована в любом случае, но даже один-единственный намек, не говоря уже о мало-мальской провокации в Азовском море, может привести к параличу мореходства в этой районе. При этом не надо забывать, что пострадает не только металлургия Мариуполя, но и портовое сообщение с внешним миром Таганрога Азова , Ростова — что крайне нежелательно. Понятно, что и Украина, и ее покровители будут всячески использовать возможность шантажировать РФ намеками на потенциальные угрозы мореходству в этом районе.

Эксперты, рассматривающие ситуацию, оценивают противостояние, исходя из классических методов ведения войны на море. Дескать, те несколько десятков разнокалиберных плавсредств, которые Россия разместила в последние месяцы в Азове, пригнав некоторые из них, как, например, ракетные катера, оснащенные ракетами «Калибр», из Каспия, снесут артиллерийские катера «Гюрза-М» и вспомогательные суда украинских пограничников в Бердянске и Мариуполе за считаные минуты.

Еще раз — никто с ракетными катерами связываться не станет. Если у вояк на Украине не хватит своих мозгов понять это, иностранные советники подскажут. А вот морской спецназ украинский, который очень и очень мотивирован и обстрелян в боях в Донбассе, можно использовать для целей, о которых мы упоминали чуть выше. Для противодействию этой угрозе, сколь бы эфемерной ни казалась она сейчас, ни Черноморскому флоту РФ, ни всему управлению ВМФ РФ не остаётся ничего другого, как пригнать на азовский морской театр потенциальной войны свой морской спецназ.

Потенциал НАТО в Черном море недооценивать нельзя

Что еще могут сделать консолидированный Запад и Украина вместе на черноморском фронте? Во-первых, быть готовыми к провоцированию российских моряков, как военных, так и гражданских. А для этого необходимо иметь в Черном море достаточно сил. Часто говорят о том, что у Украины нет практически никаких ВМС. Да, это правда. Но в пиковой ситуации они ей могут и не понадобиться. Все зависит от уровня кризиса. Напомним: в Черном море Россия находится в полном стратегическом окружении силами стран НАТО. Что они из себя представляют? Более чем скромные ВМС Румынии и Болгарии, тем не менее, могут выставить в помощь Украине или для решения самостоятельных задач НАТО совокупно 8 фрегатов, 5 корветов и сторожевиков, 9 ракетных катеров, 2 малых противолодочных корабля, тральщики. Их, понятно, если что, бросят в бой первыми. Но есть еще очень и очень серьезный флот Турции. А это 13 подводных лодок, 16 фрегатов и 8 корветов, солидная морская авиация и части морской пехоты.

За пределами Черного моря, но в ближайшем оперативном тылу сил НАТО в Черном море находятся традиционно сильные ВМС Греции. И это мы не говорим о серьезных флотах главных средиземноморских стран — Франции, Италии, Испании, в составе которых есть и авианосцы, и довольно многочисленная авиация.

Кроме того, как показывает пример с передачей Украине катеров, эсминца и гидрографического судна из состава флотов НАТО, в случае обострения ситуации Украина просто получит в «подарок» необходимое число судов, дабы НАТО присутствовало в регионе «законным» порядком.

Чем ответит Черноморский флот?

Вариантов много. Но что может противопоставить Украине и ее натовским покровителям-союзникам Черноморский флот РФ? На первый взгляд, собственно флот, то есть корабли, не так уж многочисленны. 7 эсминцев и корветов, десантные и противолодочные крейсера, два дивизиона ракетных катеров, вооруженные суперсовременными ракетами. Вот на них и сделана, похоже, ставка.

Как известно, огневой опорой ЧФ РФ является гвардейский ракетный крейсер 1-го ранга «Москва». Очень давно является. В советское время этот построенный в Николаеве корабль носил имя «Слава». Вместе со своим недостроенным систершипом «Адмирал Лобов» (ржавеет под именем «Украина» у стенки завода в готовности 95%) «Москва» призвана в случае необходимости уничтожить авианосцы противника. В НАТО, кстати, именно так этот класс наших крейсеров и называют: «убийца авианосцев». Кроме того, на «Москве» (прошедшей уже несколько глубоких модернизаций) стоят не только комплексы ПВО морского базирования С-300Ф, но и уникальные противокорабельные ракетные комплексы «Вулкан».

Особенностью эксплуатации этих ракет является их «ум» — ракета сама находит наиболее ценную цель в корабельном ордере противника и принимает решение, с какой скоростью и с какой высоты её поразить. Финальная скорость ракет «Вулкана» такова, что противоракетному комплексу американских кораблей практически бесполезно пытаться сбить их. Военные эксперты утверждают, что при удачном стечении обстоятельств один ракетный залп с «Москвы» способен уничтожить сразу ударную часть Шестого флота США.

У Запада расчет на мирную доктрину России

Похожими ракетными огневыми средствами обладают черноморские эсминцы, катера и все шесть дизельных подводных лодок. Упор на высокотехнологичное ракетное вооружение оправдывает и малочисленность ЧФ по сравнению с натовскими ВМС. Но при этом доктрина ВС России вообще и ЧФ в частности — сугубо оборонительная. Она предусматривает, что вкупе с кораблями флота работать в случае нападения на страну будет мощный ракетный противокорабельный комплекс наземного базирования и полки морской авиации ЧФ в Крыму и на Кавказе, укомплектованные штурмовиками СУ-30М и многоцелевыми истребителями, координирующими свои действия с ПВО, основу которой в ближайшее время должны комплексы С-400, один из которых уже заступил на дежурство в Крыму.

Если же придется реагировать на действия сил противника на морских просторах, роль флота увеличивается, и предсказать исход противостояния будет сложнее.

Они готовятся сами и готовят Украину

Вывод такой. Нападение на Крым, любую провокацию в Черном море флот и армия РФ смогут отразить, а вот противодействовать хорошо спланированным системным диверсиям в этом районе будет не так легко. Кроме того, любое обострение в Причерноморье, как уже было сказано, способно немедленно погубить судоходство и остановить внешнюю деятельность российских портов в этом районе. На это и рассчитывают, видимо, стратеги НАТО и тактики Украины.

Четыре с лишним года войны в Донбассе не прошли даром для украинской армии. Только с 2015 года британские инструкторы — и это совершенно не скрывается — обучили в рамках операции Orbital 9500 военнослужащих, преимущественно из частей морской пехоты и спецназа. Сколько человек после обучения прошло через фронт в Донбассе, сказать затруднительно. Но ясно одно: решительные действия против самопровозглашенных республик в частности и России вообще, если понадобится, Киев с Брюсселем и Вашингтоном начнут с какой-нибудь каверзы, возможно, даже с провокации по типу той, жертвами которой стали пассажиры малазийского «Боинга» в июле 2014 года.

Чем на такие потенциально опасные действия реально может ответить Россия? Теоретически, конечно, только взятием под контроль всего севера черноморского побережья и всего Азовского моря. Собственно, украинский МИД на днях именно на такое развитие событий и намекал, говоря, что надо укреплять все прибрежные порты Украины, включая давно закрытые вроде Геническа у входа в Крым и Арабатскую Стрелку. Но ясно, что Россия на такой шаг не пойдет.

А значит, в случае обострения на азовско-черноморском фронте гибридной войны возникнет патовая ситуация. Но купоны стричь будут только США и ЕС, ибо прекращение безопасного мореходства приведет к кризису в и без того нищих экономиках Румынии, Болгарии и идущей по их следу Украины.