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Бомбардировщик США испытал новое ядерное оружие 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Бомбардировщик ВВС США B-2 испытал новую модернизированную многофункциональную ядерную бомбу B61-12. По заверениям американских военных, она обладает повышенной точностью, а главной особенностью является универсальность заряда, так как он может применяться в различных сценариях боевых действий.
Как сообщает издание The National Interest, тестовый сброс бомбы состоялся на базе ВВС Неллис на севере Невады летом текущего года. Вместо использования отдельных вариантов оружия для различных целей, B61-12 позволяет наносить различные типы ударов: с проникновением в землю и над поверхностью, высокой и низкой мощности, а также может использоваться для разрушения подземных бункеров. Бомба получила новое хвостовое оперение, которое в совокупности с использованием инерциальных навигационных систем повысило точность удара.
— Сейчас B-2 оснащается B61-7 (мощностью 10 — 360 килотонн), B61-11 (400 килотонн, для наземных ударов) и B83-1 (используется для разрушения подземных бункеров). B61-12 охватывает все эти миссии с меньшим количеством радиоактивных осадков, — отметил директор Ядерного информационного проекта (Nuclear Information Project) Федерации американских ученых Ганс Кристенсен. — Ядерное оружие, которое взрывается после проникновения в землю, более эффективно передает свою взрывную энергию, таким образом, более эффективно разрушает глубоко скрытые цели. Детонация над землей, напротив, приводит к тому, что большая часть взрывной энергии отскакивает от поверхности.
Вооружение бомбардировщиков B-2 новым оружием — один из этапов модернизации этого типа самолета, увидевшего свет еще в 1980-х. Это необходимо для поддержания боеспособности ВВС США до того, как на вооружение начнут массово принимать перспективный дальний бомбардировщик B-21 Raider. Помимо этого B-2 оснащаются новыми системами радиолокационной защиты, которые, как ожидаются, помогут противостоять современным системам ПВО.
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Войска , Армия , Оружие , Невада , США
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