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Лечь под БМП и «уничтожить» ее
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Лечь под БМП и «уничтожить» ее: под Хабаровском военных обкатали боевыми машинами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе упражнения военнослужащие атаковали движущийся на них БМП: предстояло залечь под ним и уничтожить противотанковой гранатой.
Военнослужащие ВВО в Хабаровском крае прошли обкатку боевыми машинами. Ее обязательно проходит каждый солдат и офицер. Военнослужащие должны атаковать движущийся на него БМП, залечь под ним и уничтожить противотанковой гранатой.
А перед этим их ждал многокилометровый марш-бросок и интенсивный курс выживания в сложных условиях. Военнослужащим предстояло отразить нападение диверсионной группы условного противника и преодолеть зараженные участки местности и водные преграды.
В заключении дня маневров военные самостоятельно построили себе убежища и приготовили еду в полевых условиях.
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