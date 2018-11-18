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Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Бруней
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Отряд кораблей ВМФ России во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл в Бруней 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и танкер "Борис Бутома", входящие в состав российского Тихоокеанского флота, прибыли в брунейский порт Муара. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель флота Николай Воскресенский.
"Отряд… в соответствии с планом дальнего похода совершил деловой заход в порт Муара (Бруней)", — сказал он.
Планируется, что командование отряда нанесет визит вежливости администрации порта. Также состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу между моряками двух стран, для российских экипажей предусмотрена обширная культурная программа.
Визит в Бруней, как ожидается, завершится 23 ноября.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в трехмесячный поход 1 октября. Моряки примут участие в ряде учений, в том числе российско-индийских маневрах "Индра НЭВИ-2018". Они уже побывали с деловыми заходами в Японии, Республике Корея и Китае.
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