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Российские моряки-рекордсмены покинули барокамеры
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Российские моряки-рекордсмены покинули барокамеры 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: mil.ru
Водолазы-глубоководники Тихоокеанского флота покинули барокамеры, в которых они проходили декомпрессию. Военные моряки восстанавливались три недели после того, как совершили в конце октября погружение в водолазном колоколе на Дальнем Востоке.
По словам представителя ВМФ, акванавты вышли из барометрического комплекса судна «Игорь Белоусов» после погружения на рекордную глубину 416 метров. По этому случаю главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв отправил телеграмму с поздравлениями участникам погружения.
«Достигнутые результаты являются подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки экипажа спасательного судна "Игорь Белоусов", водолазов, техников и их самоотверженной работы, воли, целеустремлённости и личного мужества при выполнении поставленных командованием задач», —заявил главнокомандующий.
Ранее News.ru писал о том, что новейший российский фрегат «Адмирал Макаров» отправился на боевое дежурство в Средиземное море. Корабль базируется в Севастополе.
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