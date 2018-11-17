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Команда ВДВ выиграла «Командирские старты»
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Команда ВДВ выиграла «Командирские старты» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: предоставлено Главным штабом ВМФ
Команда Воздушно-десантных войск стала победителем всеармейских соревнований "Командирские старты" и получила Кубок министра обороны РФ.
Как сообщает Минобороны РФ, спортивные соревнования среди офицеров и генералов проводятся с 2013 года. В этом году впервые главным призом стал Кубок министра обороны. В состязаниях участвовали около 3 тысяч военных со всей страны, лучшие 110 офицеров встретились в финале, который прошел в Москве.
"По итогам Всеармейских соревнований на Кубок министра обороны РФ "Командирские старты-2018" победу одержала команда Воздушно-десантных войск (ВДВ). Второе место заняли представители Воздушно-космических сил (ВКС), третье — военнослужащие Западного военного округа (ЗВО)", — сказали в Минобороны.
На соревнованиях 10 команд видов, родов войск, военных округов, а также Северного флота в течение трех дней состязались в пяти спортивных дисциплинах — гимнастика (подтягивание или гиревой спорт), стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и легкоатлетическая эстафета.
Торжественная церемония награждения победителей прошла в субботу в Центральном академическом театре российской армии.
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