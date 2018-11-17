Найдена исчезнувшая год назад подлодка San Juan

ВМС Аргентины сообщили об обнаружении затонувшей подлодки San Juan

Компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщили в субботу ВМС республики в Twitter.

"Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что обследование объекта повышенного интереса №24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 м подтвердило обнаружение субмарины San Juan", — говорится в сообщении.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены.

В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно — российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.