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В Китае отреагировали на идею Макрона по новой армии
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В Китае прокомментировали идею Макрона о создании общеевропейской армии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китай никогда не представлял угрозы для Европы, страны которой имеют право делать собственный выбор по тому или иному вопросу, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя призыв со стороны президента Франции Эммануэля Макрона создать "общеевропейскую армию" для защиты от РФ, КНР и США.
"Я бы хотела отметить, что европейские страны являются независимыми и суверенными государствами, они сами вправе делать свой выбор, а что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы", — заявила дипломат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.
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