«Мы постепенно уходим в беспилотную авиацию»

«Рой» беспилотников. Новая тактика боевых действий уникального оружия Китая

Развитие технологий беспилотной авиации в мире привело к широкому распространению как разведывательных, так и разведывательно-боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В настоящее время беспилотники применяются как тактические средства поддержки армейских подразделений, а также выполняют разведку поля боя, выступают в качестве ретрансляторов и наносят точечные удары по отдельным целям — как правило, стационарным.

Вместе с тем вооруженные силы практически всех ведущих стран мира ведут разработку тактики "роя БЛА" (UAV Swarm), позволяющей одновременно применять большое количество разведывательных и разведывательно-ударных беспилотников. Эта тактика открывает поистине безграничные возможности на поле боя, позволяя эффективно поражать все типы целей с минимальными людскими и материальными потерями.

"Рой" вооружен и очень опасен

Соответствующие работы ведет американское Управление перспективных научно-исследовательских проектов в сфере обороны DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), однако они на данный момент находятся в зачаточном состоянии. В октябре 2016 года Министерство обороны США провело демонстрацию функционирования роя БЛА, который состоял из 103 миниатюрных беспилотников Perdix (в честь Пердикса — ученика персонажа древнегреческой мифологии Дедала).

Эти летательные аппараты, вес каждого из которых составлял лишь 290 граммов, были запущены тремя истребителями-бомбардировщиками F/A-18 Super Hornet над испытательным полигоном Чайна-Лейк в штате Калифорния. "Микродроны продемонстрировали "продвинутные" модели поведения "роя", такие как коллективная выработка решений, адаптирующийся (к обстановке) строй в воздухе и "самолечение", — заявили в Пентагоне. Как пояснило военное ведомство США, небольшие и недорогие автономные системы, подобные Perdix, способны выполнять миссии, на выполнение которых прежде требовалось направлять "только крупные дорогостоящие" БЛА.

Похожие работы также проводились рядом европейских и азиатских стран. Начиная с 2018 года российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии сталкиваются с атаками импровизированного "роя". Вместе с тем никто из ведущих производителей беспилотников вплоть до настоящего времени не представил опытный образец "роя", способного к применению в общевойсковом бою. В сентябре 2017-го советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев сообщал ТАСС , что подобный "рой" будет создан в России лишь в течение пяти лет.

"Сейчас мы постепенно уходим в беспилотную авиацию. В дальнейшем беспилотники "роем" и поодиночке будут решать различные задачи. В ближайшую пятилетку будет выполнена задача по созданию "роя" интеллектуальных беспилотников, которые самостоятельно принимают решения, ведут боевые действия, разведку и так далее", — Владимир Михеев, советник первого заместителя генерального директора КРЭТ.

Однако данная система вооружения была впервые представлена на международном авиасалоне China Airshow 2018, прошедшем в китайском Чжухае. Система получила название "Суорм" (Swarm, "рой"), ее разработчиком выступила китайская компания "Норинко" (China North Industries Corp., Norinco). Одновременно были представлены различные тактические сценарии боевого применения "роя" БЛА-мультикоптеров, способного изменить характер ведения боевых действий сухопутными войсками в ближайшей перспективе.

Представитель "Норинко" сообщил ТАСС, что предлагаемая концепция легко адаптируется под различные сценарии боевых действий и предусматривает возможность нанесения группового удара по противнику, гибкую конфигурацию боевого состава "роя" БЛА и широкие возможности по его расширению, высокую выживаемость на поле боя, широкую функциональность на основе применения различных авиационных средств поражения, поиск целей и разведку, нанесение удара и оценку его результатов в пределах назначенного района применения.

Этот "рой" формируется из различных платформ с четырьмя (типа MR40) или шестью (типа MR150) воздушными винтами, каждая из которых оснащена малоразмерной шарообразной гиростабилизированной оптико-электронной платформой, поисково-прицельной радиолокационной станцией и другим разведывательным оборудованием, а также различными авиационными средствами поражения. В качестве них могут применяться: парашютируемые суббоеприпасы, снаряды, управляемые ракеты, авиационные бомбы, гранатометы, пулеметы и некоторые другие.

На выставке China Airshow 2018 представитель "Норинко" отметил, что в штатной комплектации беспилотники оснащены двумя управляемыми китайскими ракетами Blue Arrow 5 или Blue Arrow 7 с кумулятивной или осколочно-фугасной боевой частью, 40-мм автоматическими гранатометами типа LG5A, тремя парашютируемыми боеприпасами с кумулятивной боевой частью или двумя ракетами класса "воздух — воздух".

"Ракета Blue Arrow 7 оснащена лазерной полуактивной головкой самонаведения и способна пробивать до 1400 мм брони. Этого достаточно для поражения даже высокозащищенных целей на поле боя", — представитель "Норинко".

"Рой" с искусственным интеллектом

БЛА-мультикоптеры оснащены многоканальной линией передачи данных и могут действовать в сетецентрической среде.

Тактические сценарии боевого применения такого "роя" предусматривают поражение бронетанковой техники и различных транспортных средств, боевых позиций противника, артиллерии, РЛС, технических позиций и складов, узлов связи, личного состава, летательных аппаратов в укрытиях, пунктов энергоснабжения и линий снабжения войсковых соединений. Эти аппараты с ракетами класса "воздух — воздух" также способны атаковать воздушные цели типа БЛА, вертолетов и так далее.

Такой боевой "рой" может действовать в радиусе 30 км, время нахождения в воздухе составляет один час. В перспективе предусматривается интеграция в него средств искусственного интеллекта.

Представитель "Норинко" не уточнил точное количество летательных аппаратов в одном "рое", отметив, что его штатная структура имеет 10–15 единиц. "При применении современных средств управления количество беспилотников в "рое" может быть существенно увеличено", — отметил он. Подобная система, по его словам, будет готова к поставкам потенциальным заказчикам в ближайшее время.

В перспективе такой боевой "рой" может быть объединен с малогабаритными необитаемыми наземными аппаратами (ННА). Опытный образец такой техники массой 1,2 т, оснащенный двумя управляемыми/неуправляемыми ракетами и 7,62-мм пулеметом, был также представлен на выставке China Airshow 2018.

В такой конфигурации эффективность "роя" беспилотников против наземных целей существенно повысится. Более того, в перспективе в его состав могут войти необитаемые надводные аппараты — соответствующие разработки уже ведутся. В результате оператор такого "роя" сможет уничтожать все типы целей в трех средах с минимальными материальными и людскими потерями.