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Российские военные защитились от кибератак
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Российские военные защитились от кибератак 

Lenta.ru + ещё 3 22 минуты назад
Российская армия пытается максимально защитить коммуникации из-за угрозы кибератак. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Службы защиты государственной тайны вооруженных сил Юрий Кузнецов.
По его словам, ряд стран наращивают «возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях». В связи с этим в Минобороны ведется работа по «обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак».
Кузнецов также прояснил, что в ведении Службы оказался фронт работ по технической защите информации на стратегических и секретных объектах, а также обеспечение целостности и подлинности электронных документов.
14 октября министр обороны Нитдерландов Анк Бейлевелд заявила, что королевство находится в состоянии кибервойны с Россией. «Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17 [над Донбассом]. Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», — сказала Бейлевелд.
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