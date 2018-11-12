Сеул и Пхеньян начали ликвидацию пограничных постов

Южная Корея и КНДР начали ликвидацию пограничных постов

Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и оружия с 22 постов охраны в демилитаризованной зоне.

Военные Южной и Северной Кореи начали разрушение 20 постов охраны, находящихся вдоль границы между двумя странами. Предварительно из них были выведены войска и вооружение.

«Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и оружия из 22 постов демилитаризованной зоны (DMZ), разделяющей две Кореи», — сообщает сеульское агентство Yonhap.

При этом обе стороны договорились сохранить два поста охраны, один на южной стороне DMZ, другой — на северной. Пост, который сохранит за собою Северная Корея, посещал лидер страны Ким Чен Ын в июне 2013 года. В декабре страны должны начать проверку результатов уничтожения постов.

Всего у Южной Кореи 60 постов охраны в демилитаризованной зоне, а у Северной Кореи — около 160.

Меры по снижению военной напряженности на границе двух Корей были предприняты в рамках двустороннего соглашения, подписанного 19 сентября во время межкорейского саммита в Пхеньяне. Там же лидеры КНДР и Южной Кореи сделали ряд важных заявлений, касающихся совместного мирного будущего в качестве соседей.