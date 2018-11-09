Ещё
Россию заподозрили в создании помех НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня

Россию заподозрили в создании помех НАТО 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Финляндия заподозрила Россию в создании помех для сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018. Об этом сообщает Yle.
Аэронавигационная служба предупредила о нарушениях в работе устройств GPS-навигации на севере страны. Помехи были зафиксированы 6 ноября и продолжались около суток.
По словам представителя службы, предупреждение было сделано на основе информации, полученной от Минобороны страны.
Украина приготовилась топить корабли в Азовском море
«Несколько источников сообщили нам, что GPS-устройства на севере и северо-востоке Финляндии могут показывать ложные данные. Мы хотели донести эту информацию до авиакомпаний и других авиаслужб по причинам безопасности», — сказал он.
В военном ведомстве информацию комментировать отказались.
2 ноября портал The Barents Observer сообщал о неполадках в работе GPS-устройств на севере страны. Предупреждение о возможных помехах в сигнале GPS также выпускалось в конце октября, когда в Норвегии начались учения НАТО Trident Juncture 2018. Финляндия принимала участие в маневрах, которые закончились 7 ноября.
1 ноября сообщалось, что британские истребители поднялись в воздух над Шотландией из-за российских бомбардировщиков, пролетавших неподалеку.
Учения Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них в общей сложности приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.
Последние новости
Москве пригрозили снежным ударом Рубль поплыл Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян
Комментарии74
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавший московский чиновник найден мертвым92
Украина приготовилась топить корабли в Азовском море378
В Казахстане захотели замаскировать фото Крымского моста104
Испанский порт отменил санкции против России31
Москвичку в лифте убил бывший полицейский60
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение