Электронная карта придёт на смену военнику

Военные билеты в российской армии могут быть заменены на персональные электронные карты военнослужащих. Соответствующий законопроект во втором чтении Госдума планирует рассмотреть на заседании 8 ноября.

Законопроект был разработан членами Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности . По мнению авторов, электронная карта с биометрическими данными будет более практичным инструментом чем военный билет старого образца. Новый формат документа поможет сократить издержки делопроизводства, упростит процесс комплектования по родам войск и его будет гораздо проще установить при утере.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, при переезде призывника или резервиста в другой регион, электронная карта позволит встать на учёт в новый военкомат в течение нескольких секунд. При этом совсем отменять военные билеты не пока планируется — персональную электронную карту оформят только тем, кто даст согласие на её получение. Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты и исключает возможность использования данных третьими лицами. В армии США уже действует аналогичная система RAPIDS. В первом чтении законопроект был принят 12 июля.