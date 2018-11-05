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Шойгу попросили назвать корабль ВМФ именем Сучкова
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Шойгу попросили назвать корабль ВМФ именем адмирала Сучкова 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Sputnik
Руководитель Движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев сообщил РИА Новости, что обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением присвоить имя адмирала Геннадия Сучкова одному из современных кораблей ВМФ.
"Наша инициатива о присвоении имени адмирала Сучкова новому кораблю предварительно обсуждалась на всех флотах и флотилиях ВМФ России, в 63 регионах страны, где действуют региональные организации ДПФ, и это предложение получило искреннее и полное одобрение", — сказал Ненашев.
Он напомнил, что Сучков занимал последовательно должности заместителя командующего Черноморским флотом, командующего Тихоокеанским флотом, Северным флотом, советника министра обороны РФ.
"Адмирал Сучков является одним из самых уважаемых адмиралов на флоте благодаря действительно государственному отношению к флотской службе, следованию высоким принципам во взаимоотношениях между людьми и в защите интересов России", — сказал Ненашев.
Адмирал Сучков ушел из жизни 7 августа 2013 года.
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