«Желание присоседиться». Эксперт прокомментировал стрельбы ВСУ у Крыма

Киев провел боевые стрельбы у границы с Россией недалеко от Крыма , сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"В Херсонской области на государственном полигоне «Ягорлык» состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ2", — говорится в заявлении командования в Facebook.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский сообщал, что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области Украины 1 ноября и продлятся по 4 ноября. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. По его словам, военные отрабатывают задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям с целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем.

Киев заверяет, что стрельбы проходят с соблюдением всех норм международного права. Определена опасная зона выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, что полностью исключает любые угрозы, утверждает украинская сторона.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил заявленные Киевом цели учений.