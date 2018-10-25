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В Великобритании женщины смогут служить во всех войсках
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В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что женщины, являющиеся подданными королевства, получат возможность служить во всех родах войск вооружённых сил страны.
Об этом сообщается на сайте британского оборонного ведомства.
«Я рад тому, что с сегодняшнего дня, впервые в истории, состав наших вооружённых сил будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей», — заявил Уильямсон.
Отмечается, что давая женщинам возможность пройти службу в ВС Великобритании, страна делает армию, в частности, «более современным работодателем».
В феврале власти Саудовской Аравии дали жительницам страны право проходить службу в Вооружённых силах страны.
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