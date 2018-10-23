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ВМС Украины готовит экипажи для «новых» американских катеров
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ВМС Украины готовит экипажи для «новых» американских катеров 

РИА Новости Крым + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Крым. Военно-морские силы Украины подготавливают моряков для полученных от США катеров типа Island. Об этом во вторник сообщило Минобороны страны.
Отмечается, что особое внимание уделяется изучению английского языка. Будущие члены экипажей, по заверению украинского ведомства, подвергались «жесткому выбору».
"Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС", — говорится в сообщении.
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В Минобороны Украины отметили, что в состав экипажей патрульных США вошли военные моряки «с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка».
В конце сентября Украина получила от береговой охраны США списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Пользователи соцсететй охарактеризовали новое приобретение военных «старым ведром», а эксперты предрекли «военной мощи» Украины судьбу пополнить «корабельное кладбище».
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