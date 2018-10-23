РФ начала выполнять контракт с Индией по С-400

Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию

«Контракт подписан. Рособоронэкспорт и Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» приступили к его исполнению», — сказал Михеев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что выполнение контракта займет несколько лет, и не стал уточнять, когда именно Россия начнет поставки комплексов в Индию.

В начале октября Россия и Индия подписали договор о поставках С-400 Индии. Стороны смогли найти способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам, которые ранее препятствовали заключению контракта. Первые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию произойдут в течение двух лет.