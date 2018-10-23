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РФ начала выполнять контракт с Индией по С-400
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Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 7 часов назад
Фото: twitter.com / @MID_RF
Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Контракт подписан. Рособоронэкспорт и Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» приступили к его исполнению», — сказал Михеев, передает «Интерфакс».
Он отметил, что выполнение контракта займет несколько лет, и не стал уточнять, когда именно Россия начнет поставки комплексов в Индию.
В начале октября Россия и Индия подписали договор о поставках С-400 Индии. Стороны смогли найти способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам, которые ранее препятствовали заключению контракта. Первые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию произойдут в течение двух лет.
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