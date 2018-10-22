Лётчик осудил экстремальные манёвры украинских ВВС

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров прокомментировал опасный пролёт украинских пилотов на сверхмалой высоте. По его словам, такие действия могут привести к крушению.

Эксперт отметил, что подобные манёвры проходят только с разрешения руководителя, однако он не сомневается, что это было сделано самовольно.

«Этот пролёт — ненужное бахвальство, граничащее с глупостью. Я бы не рискнул на старых и ржавых самолетах такое выполнять», — подчеркнул Краснопёров.

Он напомнил о крушении Су-27 во время совместных учений с НАТО , на борту которого находился американец. По его словам, техника хоть и отличается надёжностью, однако плохо обслуживается и практически не снабжается новыми деталями, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что два украинских штурмовика Су-25М1 пролетели на сверхмалой высоте на одной из авиабаз в Запорожье. Один из самолётов находился буквально в двух-трёх метрах от земли.