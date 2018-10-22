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Лётчик осудил экстремальные манёвры украинских ВВС
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Лётчик осудил экстремальные манёвры украинских ВВС 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: кадр видео
Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров прокомментировал опасный пролёт украинских пилотов на сверхмалой высоте. По его словам, такие действия могут привести к крушению.
Эксперт отметил, что подобные манёвры проходят только с разрешения руководителя, однако он не сомневается, что это было сделано самовольно.
«Этот пролёт — ненужное бахвальство, граничащее с глупостью. Я бы не рискнул на старых и ржавых самолетах такое выполнять», — подчеркнул Краснопёров.
Он напомнил о крушении Су-27 во время совместных учений с НАТО, на борту которого находился американец. По его словам, техника хоть и отличается надёжностью, однако плохо обслуживается и практически не снабжается новыми деталями, передаёт ФАН.
Ранее News.ru писал, что два украинских штурмовика Су-25М1 пролетели на сверхмалой высоте на одной из авиабаз в Запорожье. Один из самолётов находился буквально в двух-трёх метрах от земли.
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