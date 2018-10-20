Луганск пригрозил Киеву

Луганск пригрозил сбивать военные самолеты Киева

Луганская народная республика (ЛНР) будет сбивать военные самолеты Киева, если они приблизятся к границе страны. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

«Использование боевой авиации является грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в Минске. Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы. Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30 км зоне от ЛБС, и всегда готовы воспользоваться своим правом, для защиты мирных жителей Республики», — заявил Марочко.

По его словам, Киев демонстративно использует авиацию на Донбассе ради очередного пиара и пытается поднять дух украинских боевиков.

Ранее стало известно, что украинские силы проводят авиационные учения вблизи Донбасса. Кроме того, к границе с ЛНР и ДНР Киев перебрасывает тяжелую технику.

На этой неделе президент России Владимир Путин предостерег киевские власти от соблазна обострить ситуацию в Донбассе перед президентскими выборами.

Ранее в Винницкой области Украины разбился штурмовик Су-27, доставшийся Киеву при дележе советских вооружений в начале 90-х годов. Самолет участвовал в американо-украинских учениях «Чистое небо-2018». Погибли два пилота — американец и украинец.