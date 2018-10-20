Российские и египетские десантники провели учения

Российские и египетские десантники провели совместные учения

Российские и египетские десантники уничтожили условных террористов в ходе учений «Защитники дружбы — 2018», которые проходят в районе Каира . Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России

По словам командира российского контингента на учениях генерал-майора Алексея Наумеца, после «недели знакомства началось боевое слаживание российских и египетских десантников», передаёт РИА Новости

«Подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта десантировались на площадку приземления вблизи населенного пункта, удерживаемого условными террористами. Поставленные задачи на сегодня считаю выполненными», — рассказал он.

Наумец отметил, что с начала учений российские десантники совместно с подразделениями парашютно-десантных войск Египта проводили боевую подготовку.

«Боевое слаживание — непростой период, учитывая фактор языкового барьера и существенные различия в тактике ведения наступательного боя, однако проведенные ранее занятия позволили нам подойти к сегодняшним совместным действиям на высшем уровне взаимопонимания и слаженности», — подчеркнул он.

Совместные антитеррористические учения «Защитники дружбы — 2018» с участием десантных войск России и Египта проходят с 13 по 26 октября в районе Каира.

Ранее десантники двух стран отработали высадку с высоты 4 000 метров.

14 октября в Египет прибыли около 200 российских десантников для участия в данных учениях.