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Российские и египетские десантники провели учения
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Российские и египетские десантники провели совместные учения 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: минобороны
Российские и египетские десантники уничтожили условных террористов в ходе учений «Защитники дружбы — 2018», которые проходят в районе Каира. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
По словам командира российского контингента на учениях генерал-майора Алексея Наумеца, после «недели знакомства началось боевое слаживание российских и египетских десантников», передаёт РИА Новости.
«Подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта десантировались на площадку приземления вблизи населенного пункта, удерживаемого условными террористами. Поставленные задачи на сегодня считаю выполненными», — рассказал он.
Наумец отметил, что с начала учений российские десантники совместно с подразделениями парашютно-десантных войск Египта проводили боевую подготовку.
«Боевое слаживание — непростой период, учитывая фактор языкового барьера и существенные различия в тактике ведения наступательного боя, однако проведенные ранее занятия позволили нам подойти к сегодняшним совместным действиям на высшем уровне взаимопонимания и слаженности», — подчеркнул он.
Совместные антитеррористические учения «Защитники дружбы — 2018» с участием десантных войск России и Египта проходят с 13 по 26 октября в районе Каира.
Ранее десантники двух стран отработали высадку с высоты 4 000 метров.
14 октября в Египет прибыли около 200 российских десантников для участия в данных учениях.
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