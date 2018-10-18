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Рухнувший на Украине Су-27 законсервировали 9 лет назад
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Рухнувший на Украине Су-27 законсервировали 9 лет назад 

Рамблер + ещё 202 18 октября 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Рухнувший на Украине истребитель Су-27 исчерпал ресурс еще девять лет назад. Об этом со ссылкой на данные сайта Airforce.ru сообщает РИА Новости.
Два дня назад Су-27 Воздушных сил Украины разбился в Винницкой области во время военных учений «Чистое небо — 2018». Двое пилотов истребителя, украинец и американец, погибли.
По данным Airforce.ru, упавший Су-27 был построен в начале 1991 года и попал в состав 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка авиации советского Военно-морского флота, который базировался на крымском аэродроме Саки.
После распада СССР авиаполк достался Украине, войдя в состав 831-й бригады тактической авиации, которая базируется в Миргороде.
В 2009-м Су-27 исчерпал заложенный в нем ресурс и был законсервирован в том же Миргороде, однако пять лет спустя истребитель был возвращен в строй той же бригады, причем ремонту не подвергался, получив лишь новую камуфляжную окраску.
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