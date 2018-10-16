Тысячи военных из ОДКБ приедут на учения на Урале

Более тысячи военных из стран ОДКБ примут участие в учениях на Урале

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Более 1 тысячи военнослужащих вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в совместном учении с Коллективными миротворческими силами "Нерушимое братство-2018" под Екатеринбургом , сообщает во вторник Центральный военный округ России (ЦВО). Маневры пройдут в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2018". "К учению будут привлечены 1115 военнослужащих и 300 единиц техники, в том числе 25 — авиационной. Россию на учениях представят военнослужащие Центрального военного округа в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления. Участники отработают подготовку и ведение операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе на территории государства, не являющегося членом ОДКБ", — говорится в сообщении. "Нерушимое братство-2018" пройдет в период с 30 октября по 3 ноября под руководством командующего войсками ЦВО. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.