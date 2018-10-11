Как будут использовать «Лотос» российские ВДВ

Бронетехника ВДВ уступает аналогичным образцам, стоящим на вооружении Сухопутных войск, по защищённости и огневой мощи. Это даёт лишний повод задуматься над целесообразностью её создания. В современных условиях, отмечают эксперты, главная задача российских десантников — не борьба с полноценными армиями, а операции против иррегулярных формирований. Когда воюешь с партизанами, зачастую этими характеристиками можно пожертвовать.

В Центральном научном институте точного машиностроения ( ЦНИИТОЧМАШ ) заявили о начале работ по созданию опытного образца самоходного артиллерийского комплекса «Лотос» для Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Сейчас мы находимся на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний», — сообщил генеральный директор института Альберт Баков.

Серийное производство «Лотоса» планируется начать в 2020 году.

На выставке «Армия-2017» конструкторы ЦНИИТОЧМАШ представили уменьшённую модель создаваемой в рамках проекта «Лотос» самоходной артиллерийской установки 2С42. По открытым данным, 2С42 будет создана на основе ходовой части от БМД-4М (боевая машина десанта) и оснащена не имеющим аналогов в мире новейшим 120-мм орудием. Заявленная максимальная дальность стрельбы «Лотоса» — 13 километров.

В 2015-м году ЦНИИТОЧМАШ разрабатывал самоходное артиллерийское орудие для Воздушно-десантных войск в рамках проекта «Зауралец-Д». Было представлено несколько прототипов: на базе гусеничного шасси БМД-4, а также на шасси колёсного бронеавтомобиля ВПК-39 373 «Волк-3». Сообщалось, что «Зауральцы» могут быть оснащены как 120-миллиметровыми, так и 152-миллиметровыми орудиями. В 2016-м году на предприятии заявили о приостановке работ над проектом, добавив, что накопленный при создании «Зауральца» научно-технический задел будет использован при работе над «Лотосом». Новое самоходное орудие призвано заменить выпускающуюся с 1981 году советскую дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 («Нона-С»). «Нона» принимала участие в Афганской войне, обеих Чеченских кaмпаниях, вооружённом конфликте на Юго-Востоке Украины.

Необходимость в столь многочисленных (более 40 тысяч личного состава) Воздушно-десантных войсках и, соответственно, в специальной технике для десантников в современной РФ вызывает многочисленные вопросы у экспертов. Возможности для использования ВДВ по назначению — переброски в тыл противника и десантирования с воздуха, существенно уменьшились со времён первых десантных операций в 1940-е годы прошлого века. Военно-транспортные самолёты уязвимы для средств ПВО. Российские десантники совершают парашютные прыжки в основном на учениях. В большинстве вооружённых конфликтов последних лет ВДВ участвуют в качестве мобильной элитной пехоты, без парашютного десантирования.

ВДВ в России по насыщенности собственных подразделений бронетехникой превосходит мотострелковые части, отмечает News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов : «Как полноценному роду войск десантникам нужна самоходная артиллерия на типовом шасси их бронетехники. Но поскольку эта техника десантируемая, она должна быть легче, чем аналогичные образцы, стоящие на вооружении сухопутных войск. Поэтому в жертву приносятся защищённость и огневая мощь».

«Поэтому неудивительно, что для нужд ВДВ создаются все виды вооружений, в том числе и собственные образцы бронетехники».

Сейчас, указывает эксперт, десантники лучше всего подготовлены для конфликтов низкой степени интенсивности, предполагающих борьбу с иррегулярными партизанскими формированиями:

«Для этих целей также нужна артиллерия: она позволяет на расстоянии уничтожать укрепления, огневые точки и живую силу противника».

Конечно, если говорить об используемой ВДВ технике, следует отметить, что зачастую для возможности десантирования с самолётов приходится приносить в жертву другие боевые характеристики.